Игровая фантастика из России захватывает весь мир: litRPG бьёт рекорды

Рекордный рост интереса к жанру «литературная RPG» (литРПГ), который сформировался в России, наблюдается в мире. Согласно данным интернет-поиска, число запросов по этому жанру в начале мая превысило 113 000 и стало рекордным с 2004-го. Только за прошедший год количество запросов «litRPG» выросло на 65%, сообщает РИА «Новости».

Больше всего новым жанром интересуются в США, Новой Зеландии и Норвегии. Рост популярности также фиксируется в Австралии, Канаде, Латвии, Чехии и Швеции. ЛитРПГ — это поджанр научной фантастики и фэнтези, где действие происходит в мире компьютерной игры. По ходу сюжета используются вставки текстовых сообщений, а персонажи получают новые возможности, как в самой игре.

А ранее исследование показало, что россияне в возрасте 31–40 лет тратят на книги больше всех. При этом покупки в обычных книжных магазинах обходятся почти в три раза дороже, чем заказы через интернет. Этой весной средняя стоимость одной покупки составила 550 рублей. Большая часть продаж — 54% — пришлась на онлайн-платформы, оставшиеся 46% — на традиционные магазины. Для сравнения, год назад онлайн-доля была чуть ниже — 53%, а офлайн — 47%.