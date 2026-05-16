Нокаут за 5 секунд: Непобеждённый боксёр Виктор Юрк выиграл бой первым же ударом

В Мангейме (Германия) на арене SAP-Arena произошло событие, которое в боксе случается раз в десятилетие. Непобеждённый проспект Виктор Юрк (14-0, 12 КО) одержал самую быструю победу в своей карьере, нокаутировав колумбийца Эдвина Кастильо первым же ударом.

Нокаут Виктора Юрка. Видео © DAZN

Зрители даже не успели занять свои места. После короткого гонга колумбиец попытался коснуться перчаток в центре ринга, но не успел. Юрк мгновенно нанёс сокрушительный левый хук, от которого гость рухнул на настил как подкошенный.

Кастильо лежал без движения, лицом вниз, а рефери почему-то начал отсчёт нокдауна, словно надеясь, что тот встанет. Комментаторы DAZN были в шоке: «Невероятно. Неясно, зачем рефери ведёт отсчёт. Всё закончено спустя несколько секунд».

Точное время поединка не объявлено, но, по оценкам, оно составило менее пяти секунд. Для сравнения: абсолютный рекорд принадлежит тяжеловесу Джимми Тандеру (1,5 секунды в 1997 году). Однако для весовой категории Юрка и престижа соперника — это почти космическая скорость.

Победа позволила немцу сохранить впечатляющую серию: 14 побед (12 нокаутов). Команда Кастильо, кстати, вызвала критику из-за того, что несколько секунд даже не подбежала к своему бойцу, который оставался в глубоком нокауте.

Ранее стало известно, что тяжеловес Малыхин завершил карьеру после реванша и возвращения титула ONE, поскольку «перестал получать удовольствие от этого дела». 38-летний спортсмен участвовал в смешанных единоборствах и одержал 15 побед, на его счету лишь одно поражение. Он не стал рассказывать, чем планирует заниматься дальше.