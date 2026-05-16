Фанатов Вани Дмитриенко на концерте во Владивостоке посадили лицом в стену

Посетители концерта Вани Дмитриенко во Владивостоке сообщили о проблемах с частью зрительских мест в «Фетисов Арене», где обзор сцены оказался полностью закрыт или отсутствовал. Об этом стало известно Mash.

Зрители концерта Вани Дмитриенко пожаловались на билеты с нулевой видимостью.

Часть зрителей, купивших билеты в сектор 310 и соседние зоны, фактически не смогла увидеть выступление артиста. Сообщается, что в некоторых местах вместо нормальных кресел были установлены две деревянные доски, а обзор сцены закрывала стена.

Одна из семей, заплатившая 15 тысяч рублей за билеты на троих, утверждает, что сотрудники площадки долго не могли найти их места. Позднее выяснилось, что сектор предполагает отсутствие полноценного обзора сцены. Пересадить зрителей организаторы отказались, предложив вернуть деньги и покинуть концерт.

В итоге часть посетителей самостоятельно искала свободные места в более дешёвых секторах, откуда хотя бы был виден концерт. По словам очевидцев, до начала выступления из проблемного сектора ушла примерно треть зрителей, остальные стояли в проходах или пересаживались по мере возможности.

