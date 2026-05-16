В Пятигорске возбудили уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва и пожара на автозаправке в Пятигорске. Как сообщает пресс-служба краевого управления СК, инцидент произошел на улице Ермолова во время разгрузки газовоза, что привело к хлопку и последующему возгоранию. Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей.