В Пятигорске возбудили уголовное дело после взрыва и пожара на АЗС
Telegram / Новости Ставрополя и Края
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва и пожара на автозаправке в Пятигорске. Как сообщает пресс-служба краевого управления СК, инцидент произошел на улице Ермолова во время разгрузки газовоза, что привело к хлопку и последующему возгоранию. Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении СК.
На месте происшествия работают специалисты-криминалисты. Ведется осмотр, выясняются все детали и причины инцидента, назначаются соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, что на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности. По последним данным, шесть человека пострадали.
