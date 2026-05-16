Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европарламент уделяет внимание событиям в Китае, игнорируя внутренние проблемы стран ЕС. Об этом она написала в своём Telegramn-канале.

Захарова прокомментировала резолюцию Европарламента, в которой содержится призыв к властям Китая отменить закон «об этническом единстве и прогрессе», который должен вступить в силу в 2026 году. По мнению евродепутатов, документ может затронуть права жителей автономных районов КНР, включая Тибет, Синьцзян и Внутреннюю Монголию.

Захарова отметила, что Китай находится в Азии, а не в Европе, и подвергла критике уровень компетентности европейских политических элит. Она также заявила, что Европарламент осуждает действия других стран, но не реагирует на внутренние проблемы ЕС, включая коррупцию, рост насилия и различные формы дискриминации.

Отдельно представитель МИД РФ упомянула ситуацию вокруг Украины, назвав её примером проблем, на которые, по её словам, в ЕС не обращают достаточного внимания.

«Зато Европарламент через подзорную трубу пристально наблюдает за другим концом земли», — заключило она.

Ранее министерство коммерции КНР заявило о недовольстве включением китайских предприятий в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. Пекин не намерен оставлять эти меры без ответа и рассматривает их как односторонние ограничения, не имеющие международно-правового основания без одобрения Совета Безопасности ООН.