В Москве отражена атака ещё двух беспилотников

В Москве зафиксировали отражение атаки ещё двух беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. На территории региона сбито уже 17 БПЛА.

«Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет Собянин.

Ранее ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет. Станция назвала атаки ВСУ на свою территорию актом ядерного терроризма и безумия.