Детский сад в Ульяновской области проверяют после ЧП с воспитанниками
Обложка © VK / МБДОУ детский сад №34 «Теремок»
В городе Димитровграде разбираются в обстоятельствах резонансного происшествия в дошкольном учреждении. Сразу несколько детей из МАДОУ «Детский сад №34 «Теремок» обратились за помощью к врачам.
В связи с этим местная прокуратура организовала масштабную проверку. Ведомство выяснит, соблюдалось ли в садике санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также не нарушены ли права малолетних на охрану здоровья.
Надзорное ведомство не уточняет диагнозы и количество пострадавших, но держит ситуацию на особом контроле. Руководство прокуратуры Ульяновской области поручило подчинённым оперативно разобраться в причинах ЧП.
Скорее всего, проверка займёт несколько дней. Если подтвердится халатность воспитателей или антисанитария, должностным лицам грозит как дисциплинарная, так и уголовная ответственность. Пока от официальных комментариев медики и заведующая детсадом отказываются.
Ранее стало известно, что клиника на Кубани выступила с заявлением после скандальной смерти школьника. Ранее стало известно, что в новороссийском филиале клиники «Новомед» скончался восьмилетний школьник. Предварительно, врачи ввели ребёнку сильнодействующие антибиотики в неверной дозировке, после чего сердце остановилось.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.