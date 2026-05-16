Детский сад в Ульяновской области проверяют после ЧП с воспитанниками

В городе Димитровграде разбираются в обстоятельствах резонансного происшествия в дошкольном учреждении. Сразу несколько детей из МАДОУ «Детский сад №34 «Теремок» обратились за помощью к врачам.

В связи с этим местная прокуратура организовала масштабную проверку. Ведомство выяснит, соблюдалось ли в садике санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также не нарушены ли права малолетних на охрану здоровья.

Надзорное ведомство не уточняет диагнозы и количество пострадавших, но держит ситуацию на особом контроле. Руководство прокуратуры Ульяновской области поручило подчинённым оперативно разобраться в причинах ЧП.

Скорее всего, проверка займёт несколько дней. Если подтвердится халатность воспитателей или антисанитария, должностным лицам грозит как дисциплинарная, так и уголовная ответственность. Пока от официальных комментариев медики и заведующая детсадом отказываются.