Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников

Ещё два беспилотника были уничтожены при подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в МАХ.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

Число беспилотников, сбитых на подлёте к Москве, уже превысило 20. Несколько часов ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх дронов. По словам градоначальника, аппараты были перехвачены на подступах к городу. До этого были поражены ещё несколько беспилотников.