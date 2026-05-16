16 мая, 13:04

До 20 выросло число сбитых на подлёте к Москве дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Ещё три беспилотника сбиты на подлёте к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях. Экстренные службы работают на месте.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

С начала дня на подлёте к Москве уничтожено уже 20 БПЛА.

В белгородском приграничье дрон ВСУ убил мужчину в легковушке

Ранее сегодня ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет. Станция назвала атаки ВСУ на свою территорию актом ядерного терроризма и безумия.

Наталья Демьянова
