Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель вновь публично усомнилась в словах своего экс-шефа. На этот раз она раскритиковала его заявления о якобы готовящихся Россией покушениях на руководство Украины.

«Я заметила, что подобные заявления с его стороны усиливаются во время крупных кризисов, например, сейчас, когда его ближайший соратник арестован по подозрению в коррупции», — написала Мендель в соцсети X.

По её словам, проверить эти утверждения невозможно, кроме как просто поверить на слово.

«В то время, как разгар коррупционного скандала (дело Ермака), «россияне снова решили избавиться от Зеленского», — иронизирует экс-спикер.

Сама Мендель работала с Зеленским с 2019 по 2021 год. Она не впервые критикует нынешнюю власть. Её пост вызвал бурную дискуссию в сети: часть пользователей назвала её «предательницей», а часть — «гласом разума».

Официальный Киев эти инсинуации, разумеется, не комментирует. Однако наблюдатели согласны: информационные вбросы об угрозах жизни Зеленскому всегда появляются в моменты, когда нужно переключить внимание общественности с провалов на фронте или коррупции в тылу. И нынешний случай — не исключение.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому следовало бы добровольно уйти в отставку на фоне коррупционного скандала в стране. Политик связал свою позицию с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом, который, по его словам, приобрёл масштабный характер. Он отметил, что ситуация в стране, как он считает, не имеет аналогов в мире.