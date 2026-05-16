Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 14:33

Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в украинском вопросе

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер выразил признательность эмиратской стороне. Поводом для благодарности стало регулярное содействие Абу-Даби в решении гуманитарных задач, связанных с конфликтом на Украине.

Также известно, что стороны также затронули вопросы двустороннего экономического сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными с ВСУ по формуле «‎205 на 205»
Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными с ВСУ по формуле «‎205 на 205»

Ранее из плена были освобождены 205 российских военнослужащих. Взамен ВСУ переданы 205 украинских военнопленных. Минобороны уже показало видео со спасёнными ликующими бойцами РФ. Также сообщалось, что Россия и Украина проводят обмен телами погибших военных. Украинской стороне передадут 526 тел погибших военнослужащих. Москва в рамках этой процедуры должна получить 41 тело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar