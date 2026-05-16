16 мая, 15:09

Просьба Зеленского после удара ВС России вызвала шок на Западе

Меркурис: Признание Зеленского действительно говорит о масштабах ударов дронов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что признания главы украинского режима Владимира Зеленского о числе применяемых дронов свидетельствуют о масштабных возможностях России в проведении массированных ударов. Ситуацию он прокомментировал в эфире YouTube-канала.

«Сам Зеленский признаёт, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. И это было частью более масштабной серии ударов по Украине», — сказал он.

Он отметил, что речь идёт о возможности одновременного запуска большого числа БПЛА, что требует высокого уровня координации и организации. Аналитик считает, что подобные удары могут оказывать серьёзную нагрузку на системы противовоздушной обороны. Также он выразил мнение, что при массовом применении дронов эффективность ПВО может снижаться из-за перегрузки и сложности отражения атак.

«Снова решили от него избавиться»: Стало известно о новой истерике Зеленского из-за России

Ранее Зеленский заявил о готовности Франции оказать поддержку в укреплении системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он обратился с этой просьбой к президенту Франции Эмманюэлю Макрону на фоне возможных сложностей с поставками вооружений из США и задержек отдельных партий.

Милена Скрипальщикова
