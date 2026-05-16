Лихачёв сообщил о возобновлении строительства на втором блоке АЭС «Бушер»

На площадке второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране возобновлены работы по бетонированию и армированию. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Специалисты продолжают взаимодействие с подрядчиками в рамках действующих контрактных обязательств. По его словам, часть команды остаётся непосредственно на площадке, при этом ключевые функции выполняют высококвалифицированные инженеры и управленцы.

Дополнительно проект сопровождается дистанционной технической и консультационной поддержкой, что позволяет поддерживать рабочий процесс. Отдельно Лихачёв отметил, что оборудование для энергоблока, включая реактор и парогенераторы, производится в соответствии с плановым графиком.

Ранее госкорпорация «Росатом» завершила эвакуацию своих сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер». С начала военных действий из зоны работ было вывезено более 600 человек. Все они доставлены в Россию, где проходят восстановление после возвращения.