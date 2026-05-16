«Какое ему дело?»: Фицо поставил Мерца на место за претензии к поездке в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоумение, почему канцлер Германии Фридрих Мерц проявляет интерес к его поездке в Москву на День Победы. Он задался вопросом о праве немецкого политика вмешиваться в его решения, особенно в свете того, что Словакии было отказано в пролёте через воздушное пространство некоторых стран.

«Меня шокировало сообщение, что он хочет поговорить со мной о моей поездке в Москву. Какое дело немецкому канцлеру до того, ездил я в Москву или нет? Более того, некоторые страны даже отказали нам в воздушном пространстве», — сказал Фицо на встрече с профсоюзом студентов.

Как сообщил сам премьер, Берлин уведомил его об отмене запланированной на 29 мая встречи с Мерцем, не предоставив никаких объяснений. Это произошло после того, как канцлер ранее заявлял о готовности обсудить с Фицо его визит в Москву.

Ранее сообщалось, что Мерц отказался от запланированной поездки в Словакию. Причина — визит Фицо в Москву 9 мая.