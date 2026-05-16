В ПМР назвали указ Путина актуальной мерой поддержки в условиях блокады Молдавии

Внешнеполитическое ведомство Приднестровской Молдавской Республики заявило, что полностью поддерживает подписанный президентом России документ об особом порядке получения российского паспорта для всех жителей региона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ПМР в субботу.

Дипломаты назвали решение Кремля своевременной и значимой помощью сотням тысяч соотечественников, постоянно проживающих в Приднестровье. По их мнению, указ демонстрирует ответственную позицию Москвы как главного гаранта в переговорном процессе.

В ведомстве также подчеркнули, что особенно ценно принятие такого решения в момент, когда республика испытывает беспрецедентное давление и экономическую блокаду со стороны официального Кишинёва. Тирасполь выразил благодарность российскому руководству и выразил уверенность, что реализация указа укрепит гуманитарные, культурные и экономические связи между Россией и Приднестровьем.

Накануне был опубликован указ Владимира Путина, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. В положении сказано: иностранные граждане и апатриды, которые постоянно проживают в Приднестровье, могут претендовать на упрощённый порядок приёма в гражданство России.