16 мая, 18:56

Задержанный в Швеции член экипажа Sea Owl I оказался гражданином Грузии

Задержанный в Швеции член экипажа Sea Owl I оказался гражданином Грузии. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

«По нашим данным, шведскими властями задержан новый капитан танкера, являющийся гражданином Грузии», — рассказали в посольстве.

Танкера Sea Owl I был остановлен шведской береговой охраной 12 марта в связи с подозрением на использование ложного флага. Судно шло под флагом Коморских островов, при этом 10 членов экипажа, включая предыдущего капитана, являются гражданами России.

Напомним, в марте шведская прокуратура официально заявила о задержании капитана танкера Sea Owl I — гражданина России. Его подозревали в использовании поддельных документов.

Полина Никифорова
