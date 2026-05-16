Задержанный в Швеции член экипажа Sea Owl I оказался гражданином Грузии
Задержанный в Швеции член экипажа Sea Owl I оказался гражданином Грузии. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве России.
«По нашим данным, шведскими властями задержан новый капитан танкера, являющийся гражданином Грузии», — рассказали в посольстве.
Танкера Sea Owl I был остановлен шведской береговой охраной 12 марта в связи с подозрением на использование ложного флага. Судно шло под флагом Коморских островов, при этом 10 членов экипажа, включая предыдущего капитана, являются гражданами России.
Напомним, в марте шведская прокуратура официально заявила о задержании капитана танкера Sea Owl I — гражданина России. Его подозревали в использовании поддельных документов.
