16 мая, 18:59

Посольство РФ призвало Кишинёв возобновить диалог по Приднестровью

Россия намерена не допустить эскалации в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем и призывает Молдавию к конструктивному диалогу. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ, комментируя указ об упрощённом порядке получения российского гражданства жителями республики.

«Обвинения в том, что Россия «нарушает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», не выдерживают критики и выглядят лицемерной попыткой прикрыть «двойные стандарты» на фоне массовой раздачи румынского гражданства», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что Москва неизменно придерживается Соглашения о принципах мирного урегулирования от 1992 года и решительно настроена не допустить конфликта между берегами Днестра. При этом предпосылки для эскалации создаёт именно бескомпромиссная и конфронтационная политика Кишинёва, который игнорирует интересы и потребности жителей региона.

В ПМР назвали указ Путина актуальной мерой поддержки в условиях блокады Молдавии

Накануне был опубликован указ Владимира Путина, устанавливающий особый порядок приёма жителей Приднестровья в российское гражданство. В положении сказано: иностранные граждане и апатриды, постоянно проживающие в Приднестровье, могут претендовать на упрощённый порядок приёма в гражданство России.

