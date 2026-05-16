Киеву предрекли потерю поддержки союзников из-за слов Путина о конце СВО

После высказывания президента России Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной, возможно, близок к окончанию, киевские власти могут столкнуться с утратой поддержки союзников. В первую очередь это касается Варшавы, говорится в публикации Newsweek.

Как отмечается в публикации, усталость от боевых действий, особенно среди соседей Украины, способна снизить их влияние за переговорным столом. Поскольку Польша до сих пор служила связующим звеном между Киевом и Западом, ухудшение этих отношений может создать трудности для реализации будущих оборонных планов Украины, а также для её взаимодействия с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

Журнал констатирует, что помощь западных союзников в целом ослабевает. Однако в последнее время для Украины возникла и более серьёзная угроза «у своих границ» — она связана с приходом к власти в Польше президента правых взглядов. Кроме того, из-за нерешённых противоречий, связанных с конфликтом, и экономического спада Варшава стремительно сократила объёмы поддержки. При этом польская инфраструктура, как подчёркивает Newsweek, остаётся критически важной для поставок военной и гуманитарной помощи на Украину.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США сделало неожиданный шаг, отозвав развёртывание крупного армейского подразделения в Польше. Речь идёт о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была заменить соотечественников в рамках ротации. Объяснять мотивы такого решения в Пентагоне не стали.