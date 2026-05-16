Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире собственного YouTube-канала жёстко раскритиковал украинское военное командование на фоне успешного наступления Армии России. Он заявил о полной беспомощности Вооружённых сил Украины (ВСУ), приведя в пример недавние события в Одесской области.

По словам Соскина, регион подвергся массированной атаке, в ходе которой были нанесены крайне мощные удары по портовой инфраструктуре Измаила. Чиновник задался вопросом: почему многочисленные украинские миллиардеры не способны организовать оборону. Он назвал происходящее позором, который даже трудно вообразить.

«Ну нельзя такие назначения кадровые делать. С другой стороны, разве шоумен что-то понимает в кадровых назначениях? Что он может понимать? У него цель совсем другая, правильно? Просто идёт задача «пилить бабло». А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность», — высказался Соскин.

Напомним, минувшей ночью ВС России нанесли массированный удар по ключевым элементам военной инфраструктуры противника в нескольких областях. Целями стали объекты в портовой зоне Одессы, железнодорожные узлы, склады горючего и пункты временной дислокации. Самый мощный удар пришелся по территории порта в Одессе. По имеющейся информации, именно там принимают доставляемые со стороны Румынии БЭКи (безэкипажные катера), а также ведется установка систем безэкипажного управления на плавсредства.