MWM: Россия делает ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М

Россия делает ставку на глубокую модернизацию дальнего бомбардировщика Ту-160М. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что модернизация служит временным решением. Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ. Эти ракеты предназначены для ударов по наземным целям. Каждая из них оснащается термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн или обычной фугасной боевой частью.

Авторы статьи сравнивают Ту-160 с американским B-52. Оба самолёта существенно модернизировали для продления срока службы. Оба предназначены для действий в менее напряжённой воздушной обстановке из-за своих размеров.

«Также стоит вопрос о гиперзвуковом оружии, которое, как известно, есть у России. Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели», — резюмировали в статье.

