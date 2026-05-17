В Берлине задержали 15 человек в ходе пропалестинской акции

В Берлине во время пропалестинской акции, приуроченной к 78-й годовщине «Ан-Накбы», полиция задержала не менее 15 человек. Один сотрудник правоохранительных органов получил травмы, сообщили в местной полиции.

По данным ведомства, инциденты произошли на демонстрации под названием «Конец оккупации Палестины — 78 лет Аль-Накбы», которая состоялась в субботу. В акции участвовали около 2 тыс. человек. Многие из них были в куфиях и держали палестинские флаги. Правоохранители заявили, что в ходе шествия были зафиксированы нападения на полицейских и журналистов, а также выкрики запрещённых лозунгов. В связи с нарушениями порядка были произведены задержания.

Для контроля за ситуацией в центр города направили около 700 полицейских. Усиление наряда объяснялось повышенным риском беспорядков. Организаторы, в свою очередь, утверждают, что сотрудники полиции применили перцовые баллончики в направлении участников, пострадали 30 человек.

А ранее сотни израильтян собрались на антиправительственный митинг в субботу вечером на театральной площади в центре Тель-Авива. В акции участвовали левые активисты, выступающие против политики премьер-министра. Они держали плакаты с призывами к миру в регионе и требовали досрочных выборов. Некоторые протестующие также против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.