Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что выделение Украине крупного кредита со стороны Европейского союза оказалось под вопросом из-за разгоревшегося в Киеве коррупционного скандала. Речь идёт о злоупотреблениях в ближайшем окружении главаря киевского режима Владимира Зеленского, которые серьёзно подрывают доверие к нему со стороны европейских партнёров.

«Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьёзному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», — говорится в публикации.

Кроме того, как пишет издание, для предоставления Киеву финансовой помощи остаются нерешёнными несколько важных моментов. В частности, до сих пор не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и само детальное кредитное соглашение. Кроме того, не открыт банковский счёт, через который должны были бы перечисляться средства ЕС.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд в ближайшие недели отправит на Украину новую миссию для проверки экономических реформ в рамках кредитной программы на $8,1 млрд. В МВФ считают, что Киеву необходимо активнее искать внутренние источники финансирования и расширять налоговую базу.