Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не проявляет заинтересованности в возобновлении диалога с Российской Федерацией по вопросам европейской безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский во время общения с РИА «Новости».

«К этому диалогу не готовы в Евросоюзе, и, соответственно, швейцарцы, даже интуитивно, может быть, и чувствующие, что такой диалог нужен, они не будут противоречить линии Евросоюза, потому что тогда они оказываются с другой стороны наковальни», — высказался дипломат.

Также подчёркивается, что Швейцария как действующий глава ОБСЕ не готова выступить инициатором обсуждения кризиса европейской безопасности, его первопричин, а также возможных мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз на площадке ОБСЕ больше не настаивает на своём участии в переговорах по украинскому урегулированию. По словам дипломата, сейчас в высказываниях стран ЕС в Вене просматривается иллюзия, что они ещё могут нанести России «стратегическое поражение».