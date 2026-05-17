Футболист Ракицкий объявил о завершении карьеры

Четырёхкратный чемпион России по футболу в составе петербургского «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий сообщил о завершении игровой карьеры.

«Хочу обратиться к каждому своему болельщику из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Отдать дань уважения каждому тренеру, каждому партнёру по команде, каждому сопернику и каждому сотруднику клуба, который был рядом на протяжении всего этого большого пути. Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, завоевавший 30 трофеев на высшем уровне», — написал он в соцсетях.

Футболист подчеркнул, что провёл в футболе около 30 лет, воспринимая его не только как профессию, но и как ключевую часть жизни. Также он сообщил, что не планирует полностью уходить из футбольной сферы. В дальнейшем рассматривается возможность работы в роли тренера либо спортивного функционера, окончательное направление он намерен определить позднее.

А ранее московский клуб «Родина» одержал победу в Лиге Пари (Первой лиге) по итогам сезона 2025/26. В субботу, в 34-м туре, «Родина» на выезде одержала уверенную победу над тульским «Арсеналом» со счётом 4:1. Иван Тимошенко, Артём Максименко и Солтмурад Бакаев забили голы для победителей. У «Арсенала» единственный мяч забил Максим Максимов. Московская команда завершила сезон, набрав 68 очков.