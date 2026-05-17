Литовский боксёр Робертас Котас избил водителя такси в Анталье из-за телефона

Профессиональный боксёр из Литвы Робертас Котас напал на водителя VIP-трансфера в турецкой Анталье. Конфликт вспыхнул из-за зарядки мобильного телефона. Об этом сообщает газета Sabah.

Вечером в пятницу водитель Мехмет Озкан забрал пассажира из отеля и направился по маршруту. Между ним и клиентом возникла ссора. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказал пострадавший. Котас положил телефон на переднее сиденье. Водитель не понял, что тот просит подключить устройство к зарядке. После этого боксёр начал бить шофёра, не дожидаясь остановки машины.

Автомобиль двигался со скоростью около 70–80 километров в час. Озкан пытался остановиться, но из-за ударов сделать это было крайне сложно. Машину бросало из стороны в сторону. После того как автомобиль всё же остановился, нападавший вытащил водителя наружу и продолжил избиение. Мужчина смог вызвать полицию и скорую помощь. Медики доставили его в государственную больницу города Серик. Там он провёл несколько часов под наблюдением врачей. О том, что нападавший является профессиональным чемпионом по боксу, водитель узнал только от сотрудников полиции.

Озкан заявил, что намерен добиваться наказания и обращаться в международные инстанции. Адвокат пострадавшего подчеркнул, что профессиональная подготовка спортсмена должна рассматриваться как отягчающее обстоятельство.