Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 05:12

Мужчина погиб при атаке дрона в селе Нежеголь Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. Водитель скончался от полученных травм на месте. Об этом сообщил оперштаб региона.

В ночь на 17 мая беспилотник ударил по грузовой машине. Автомобиль полностью сгорел. В результате атаки, по данным оперштаба, водитель получил смертельные ранения. Его личность сейчас устанавливают.

Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено более 500 украинских дронов над российскими регионами
Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено более 500 украинских дронов над российскими регионами

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах. Обломки украинского беспилотника попали в строящийся дом. Повреждения получили и другие домовладения. В Химках в микрорайоне Старбеево дрон ударил по частному дому, погибла женщина, ещё один человек остаётся под завалами. В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Несколько квартир повреждены, жители не пострадали. В городском округе Истра зафиксировали попадания в многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина. В деревне Субботино Наро-Фоминского округа загорелся частный дом после падения БПЛА. Пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar