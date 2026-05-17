Мужчина погиб при атаке дрона в селе Нежеголь Белгородской области

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах. Обломки украинского беспилотника попали в строящийся дом. Повреждения получили и другие домовладения. В Химках в микрорайоне Старбеево дрон ударил по частному дому, погибла женщина, ещё один человек остаётся под завалами. В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Несколько квартир повреждены, жители не пострадали. В городском округе Истра зафиксировали попадания в многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина. В деревне Субботино Наро-Фоминского округа загорелся частный дом после падения БПЛА. Пострадавших нет.