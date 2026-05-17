За разжиганием конфликтов на Украине и Ближнем Востоке стоят определённые круги, связанные с британским Форин-офисом (МИД Великобритании). Об этом заявил американский политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Может быть, какая-то радикальная правая часть украинского политического класса хотела войны с Россией. Но как-то так получается, что силы, втягивающие нас в бесконечные войны, всё-таки берут верх. Они как-то связаны с британским Форин-офисом», — заявил аналитик.

Крайнер подчеркнул, что никто не хотел эскалации, однако конфликты всё равно начались. Эксперт считает, что по мере развития кризиса эти скрытые структуры сами себя выдают. По его мнению, в их число также могут входить американские неоконсерваторы.

Ранее стало известно, что премьер Британии Кир Стармер покинет пост по собственной воле. Накануне в центре Лондона прошла масштабная акция против него. Протестующие собрались в районе Рассел-сквер, заняли улицу Кингсвей и близлежащие переулки. Толпа скандировала лозунги против Стармера, а также миграционной политики правительства и ограничений свободы слова.