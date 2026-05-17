Свой микрочип лучше: Политолог раскрыл главную причину отказа США от поддержки Тайваня

Президент США Дональд Трамп теряет стратегический интерес к Тайваню, но это не связано с давлением Китая, а объясняется развитием американских производственных мощностей по выпуску современных микрочипов. Об этом заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов.

«В последние годы, особенно при администрации Трампа, значение Тайваня для США снижается. Американцы развивают собственное производство микрочипов нового поколения, и остров постепенно перестаёт быть уникальным поставщиком технологий для ИИ и других сфер», — отметил Кортунов.

Он добавил, что это проявилось во время визита Трампа в Пекин, когда не наблюдалось провокационных заявлений или подготовительных действий.

Тем не менее Тайвань остаётся потенциальным инструментом давления на Китай. По словам политолога, если отношения США и Пекина будут развиваться не в желаемом для администрации Трампа направлении, Вашингтон может вновь демонстративно поддержать стремление острова к независимости или осудить планы Китая.

Кортунов подчеркнул, что во время визита Трамп сохранял прежнюю риторику по Тайваню, воздерживаясь от заявлений о готовности принимать любой вариант воссоединения, включая силовой сценарий со стороны Пекина.

Ранее Трамп заявил, что США не хотят вести с Китаем войну из-за Тайваня. По его словам, это будет крайне дорого, поскольку от Штатов до острова 9,5 тыс. миль. Кроме того, после поездки в КНР Вашингтон приостановил сделку о поставке оружия Тайбэю.