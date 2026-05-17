«Смысла нет»: Политолог объяснил, почему США не тронут 94-летнего Рауля Кастро
Обложка © kremlin.ru
Американские власти не имеют причин атаковать 94-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил NEWS.ru политолог Константин Блохин, комментируя соответствующие слухи.
«Захватывать старого лидера бессмысленно. Скорее это просто версии в СМИ, которые поддерживают контекст и не дают кубинцам расслабляться», — отметил эксперт.
По его словам, США сейчас сосредоточены на решении вопросов с Ираном, а Куба не представляет для них такой стратегической ценности, как Венесуэла, Гренландия или Иран.
Блохин также подчеркнул, что и после окончания возможного конфликта с Ираном маловероятно, что США предпримут какие-либо агрессивные действия против Кубы. Контроль над Гренландией выглядит для них выгоднее и проще в реализации.
«Сегодняшняя Куба — не та, что десятилетия назад была вооружена до зубов. Соединённые Штаты могут сосуществовать с ней, как это делали прежние администрации», — заключил политолог.
Ранее Life.ru рассказывал, что в США шьют дело против Рауля Кастро из-за событий 1996 года, когда ВВС Кубы сбили два легкомоторных самолёта эмигрантской организации «Братья приходят на помощь». СМИ сообщают, что Вашингтон хочет захватить его по «венесуэльскому сценарию».
