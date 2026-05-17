«Смысла нет»: Политолог объяснил, почему США не тронут 94-летнего Рауля Кастро

Американские власти не имеют причин атаковать 94-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом заявил NEWS.ru политолог Константин Блохин, комментируя соответствующие слухи.

«Захватывать старого лидера бессмысленно. Скорее это просто версии в СМИ, которые поддерживают контекст и не дают кубинцам расслабляться», — отметил эксперт.

По его словам, США сейчас сосредоточены на решении вопросов с Ираном, а Куба не представляет для них такой стратегической ценности, как Венесуэла, Гренландия или Иран.

Блохин также подчеркнул, что и после окончания возможного конфликта с Ираном маловероятно, что США предпримут какие-либо агрессивные действия против Кубы. Контроль над Гренландией выглядит для них выгоднее и проще в реализации.

«Сегодняшняя Куба — не та, что десятилетия назад была вооружена до зубов. Соединённые Штаты могут сосуществовать с ней, как это делали прежние администрации», — заключил политолог.