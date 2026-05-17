Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 08:26

Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял 15 рейсов из Москвы на фоне ограничений

Обложка © Telegram / Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова

Обложка © Telegram / Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова

Массированная атака беспилотников на Москву вынудила авиадиспетчеров перенаправлять рейсы в другие города. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде стал главным запасным аэродромом для столичного авиаузла и уже принял 15 самолётов, которые должны были сесть в Москве.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в связи с временными ограничениями на приём и выпуск судов в столице, лайнеры были переориентированы на Нижний Новгород. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим.

Пассажирам оказывают всю необходимую помощь: раздают еду и напитки, для отдыха подготовлены пуфы и матрасы. В здании терминала работают питьевые фонтанчики, при необходимости установят дополнительные кулеры.

На территории аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника
На территории аэропорта Шереметьево упали обломки беспилотника

Напомним за сутки было уничтожено более 120 беспилотников, летевших на столицу. Атака стала крупнейшей более чем за год.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar