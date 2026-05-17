Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял 15 рейсов из Москвы на фоне ограничений
Telegram / Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова
Массированная атака беспилотников на Москву вынудила авиадиспетчеров перенаправлять рейсы в другие города. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде стал главным запасным аэродромом для столичного авиаузла и уже принял 15 самолётов, которые должны были сесть в Москве.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в связи с временными ограничениями на приём и выпуск судов в столице, лайнеры были переориентированы на Нижний Новгород. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим.
Пассажирам оказывают всю необходимую помощь: раздают еду и напитки, для отдыха подготовлены пуфы и матрасы. В здании терминала работают питьевые фонтанчики, при необходимости установят дополнительные кулеры.
Напомним за сутки было уничтожено более 120 беспилотников, летевших на столицу. Атака стала крупнейшей более чем за год.
