Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял 15 рейсов из Москвы на фоне ограничений

Массированная атака беспилотников на Москву вынудила авиадиспетчеров перенаправлять рейсы в другие города. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде стал главным запасным аэродромом для столичного авиаузла и уже принял 15 самолётов, которые должны были сесть в Москве.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в связи с временными ограничениями на приём и выпуск судов в столице, лайнеры были переориентированы на Нижний Новгород. Все службы аэропорта переведены на усиленный режим.

Пассажирам оказывают всю необходимую помощь: раздают еду и напитки, для отдыха подготовлены пуфы и матрасы. В здании терминала работают питьевые фонтанчики, при необходимости установят дополнительные кулеры.