17 мая, 14:12

«Не хвастайся мне»: Учительница Путина рассказала, как он хотел перед ней блеснуть немецким

Учительница Путина рассказала, как не дала ему «похвастаться» знанием немецкого

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Первая учительница президента России Вера Гуревич в интервью для ИС «Вести» с Павлом Зарубиным, отметила, что во время встреч с Владимиром Путиным после его службы в ГДР (1985-1990 гг.) она не позволяла ему злоупотреблять демонстрацией своего владения немецким языком. По её словам, в беседах с Путиным тогда, он ей все время предлагал разговаривать на немецком или на русском.

«Я говорю: «Ты не хвастайся мне, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что такое среди немцев, среди народа прожить пять лет», — сказала Гуревич.

Учительница вспоминает, что всегда предчувствовала, что её ученика ждёт нечто особенное, и даже делилась этими мыслями с его родителями. Владимир Путин, в свою очередь, всегда проявлял большое уважение к своей преподавательнице. По словам Гуревич, однажды будущий президент подарил ей уральский самоцвет, купленный на заработанные в студенческом отряде деньги.

Наталья Демьянова
