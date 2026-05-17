17 мая, 14:50

Пожарные локализовали возгорание на северо-востоке Москвы

Пожарные локализовали возгорание под мостом на Амурской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Причиной происшествия стало загорание складируемых отделочных материалов на строительной площадке. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения и другие оперативные службы.

Появилось видео пожара на северо-востоке Москвы, который охватил 300 квадратов

Напомним, на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар под мостом на Амурской улице. Очаг быстро разросся: сначала огонь охватил 200 квадратов, затем площадь увеличилась до 300 метров. Из-под сооружения валил густой чёрный дым, видимость на дороге местами стремилась к нулю. К тушению подключили пожарный поезд — в его цистернах 160 тонн воды и больше трёх тонн пенообразователя. Отмечается, что объектам инфраструктуры ничто не угрожает.

Юлия Сафиулина
