Кремль предупредил о недопустимости угроз ядерной державе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем национальной безопасности, заявив, что существованию ядерной державы нельзя угрожать. Так он ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина.

Ядерное сдерживание защищает Россию от угроз её существованию. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Поводом для обсуждения стали недавние успешные испытания ракетного комплекса «Сармат». Зарубин поинтересовался, почему при наличии столь мощного оружия РФ всё равно пытаются «покусывать и кусать», подразумевая провокацию. Представитель Кремля подчеркнул, что именно ядерный потенциал не позволяет угрожать стране.

«Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать её существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание — это неотъемлемая часть и краеугольный камень нашей национальной безопасности», — ответил он.

Напомним, что недавно были проведены успешные испытания данной техники Военно-космическими силами. Эта ракета пятого поколения отличается глобальной дальностью, превышающей 35 тысяч километров, высокой скоростью и способностью прорывать ПРО за счёт ударов по суборбитальной траектории, в том числе через Южный полюс. Президент России Владимир Путин сообщил, что «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство уже в конце года.