В Раде заявили, что Ермак может выйти из СИЗО уже завтра

Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из следственного изолятора в понедельник, 18 мая, утром — необходимый залог для этого уже собран. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее парламентарий заявлял, что деньги для выплаты собирали под давлением самого Зеленского. Средства аккумулировали в полном объёме ещё в пятницу, но их не успели перевести на счёт Высшего антикоррупционного суда.

«Завтра утром уже должны выпустить Ермака из СИЗО... Там залог уже собран, как только ВАКС начнёт работать, дадут все документы для выхода под залог», — написал Железняк в своём Telegram-канале.

11 мая САП объявила о выдвижении обвинений против Андрея Ермака, бывшего главы офиса Зеленского. Ему инкриминируется легализация денежных средств, полученных в ходе строительства элитной недвижимости в пригороде Киева. Впоследствии, в четверг, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о заключении Ермака под стражу с возможностью освобождения под залог в сумме 3,1 миллиона долларов США. Сам Андрей Ермак заявил об отсутствии у него таких финансовых ресурсов и о намерении его адвокатов обжаловать данное решение.