17 мая, 20:55

Проезд по части МСД в Москве временно сделали бесплатным с 18 мая

Обложка © Life.ru

С 18 мая автомобилисты могут бесплатно проезжать по участку Московского скоростного диаметра между Бусиновской развязкой и шоссе Энтузиастов. О временной отмене платы сообщил департамент транспорта столицы.

Изменения действуют только на этом отрезке магистрали. Для остальных частей МСД условия проезда остаются прежними. Из-за ограничений водителям предложили заранее выбирать пути объезда. При движении со стороны Ярославского шоссе к Щёлковскому рекомендуется съезжать на пятый проезд Подбельского, а затем продолжать маршрут по Щёлковскому шоссе.

Пожарные локализовали возгорание на северо-востоке Москвы

Ранее на востоке Москвы вспыхнул крупный пожар под мостом на Амурской улице. Очаг быстро разросся: сначала огонь охватил 200 квадратов, затем площадь увеличилась до 300 метров. Из-под сооружения валил густой чёрный дым, видимость на дороге местами стремилась к нулю. К тушению подключили пожарный поезд — в его цистернах 160 тонн воды и больше трёх тонн пенообразователя. Отмечается, что объектам инфраструктуры ничто не угрожает.

Тимур Хингеев
