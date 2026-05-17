Проезд по части МСД в Москве временно сделали бесплатным с 18 мая

С 18 мая автомобилисты могут бесплатно проезжать по участку Московского скоростного диаметра между Бусиновской развязкой и шоссе Энтузиастов. О временной отмене платы сообщил департамент транспорта столицы.

Изменения действуют только на этом отрезке магистрали. Для остальных частей МСД условия проезда остаются прежними. Из-за ограничений водителям предложили заранее выбирать пути объезда. При движении со стороны Ярославского шоссе к Щёлковскому рекомендуется съезжать на пятый проезд Подбельского, а затем продолжать маршрут по Щёлковскому шоссе.