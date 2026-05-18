На ЗАЭС назвали удар ВСУ по станции попыткой усилить психологическое давление

На территории ЗАЭС зафиксирован обстрел транспортного цеха со стороны украинских вооружённых формирований. В результате повреждены крыша здания и несколько служебных автобусов. Об этом сообщили представители крупнейшей в Европе атомной станции в своём телеграм-канале.

Возгораний не возникло, пострадавших нет. Кроме того, на смежном участке связи пострадали оконные конструкции.

Примерно в это же время отмечена атака с применением беспилотного летательного аппарата по подстанции «Радуга». Дрон был уничтожен в воздухе, детонации не произошло.

Запорожская АЭС продолжает функционировать в штатном режиме. Нарушений правил безопасной эксплуатации не зафиксировано, все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остаётся в норме.

«Удары по таким объектам могут быть направлены на попытку осложнить стабильную работу станции, создать дополнительные риски для персонала и усилить психологическое давление на сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара», — сказала РИА «Новости» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.