Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 07:05

До четырёх выросло число жертв пожара на ЛПДС в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В ожоговом центре Уфы скончался 54-летний рабочий, получивший 90 процентов ожога тела при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Нурлино. Об этом рассказали в Гострудинспекции Башкортостана.

«Как стало известно сегодня, 17 мая в больнице скончался 54-летний чистильщик ООО «ГЕОЭКОКАД», госпитализированный с ожогами 90 процентов тела», — говорится в сообщении.

Ещё двое — 35-летний чистильщик и 25-летний мастер — продолжают оставаться в больнице.

В СК назвали причину взрыва на заправке в Пятигорске
В СК назвали причину взрыва на заправке в Пятигорске

Напомним, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции произошёл взрыв, после которого начался пожар. Позже были обнаружены тела трёх человек.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) представляет собой ключевое производственное звено магистральных нефтепродуктопроводов. Главное назначение ЛПДС заключается в обеспечении бесперебойного и эффективного функционирования технологического оборудования, задействованного в процессах транспортировки, хранения и налива нефтепродуктов в автомобильный и железнодорожный транспорт.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar