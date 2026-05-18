До четырёх выросло число жертв пожара на ЛПДС в Башкирии

В ожоговом центре Уфы скончался 54-летний рабочий, получивший 90 процентов ожога тела при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Нурлино. Об этом рассказали в Гострудинспекции Башкортостана.

«Как стало известно сегодня, 17 мая в больнице скончался 54-летний чистильщик ООО «ГЕОЭКОКАД», госпитализированный с ожогами 90 процентов тела», — говорится в сообщении.

Ещё двое — 35-летний чистильщик и 25-летний мастер — продолжают оставаться в больнице.