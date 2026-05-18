Сечин, Миллер, Дерипаска и не только: Раскрыт состав делегации Путина на время визита в Китай

Помощник президента России Юрий Ушаков обнародовал состав российской делегации, которая будет сопровождать Владимира Путина во время его официального визита в Китай 19–20 мая. По его словам, в состав делегации вошли пятеро вице-премьеров, восемь министров, главы ЦБ и ряда госкорпораций.

«В неё войдут пять заместителей председателя правительства: (первый вице-премьер) Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко», — сказал Ушаков.

В поездке президента в Китай примут участие восемь министров: главы МИД, Минсельхоза, Минкультуры, Минтранса, Минэкономразвития, Минфина, Минстроя и Минобрнауки. От администрации президента к делегации присоединятся пресс-секретарь Дмитрий Песков и замруководителя администрации Максим Орешкин.

Также в составе делегации будут председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители регионов, директора госкорпораций ВЭБ, Росатом и Роскосмос. Кроме того, в поездке примут участие главы Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин, а также руководители крупного бизнеса. Среди них Ушаков перечислил Игоря Сечина, Алексея Миллера, Геннадия Тимченко, Андрея Гурьева, Леонида Михельсона и Олега Дерипаску.

«Также будут руководители ряда университетов», — добавил Ушаков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приедет в Китай с однодневным визитом 20 мая. Поездка будет рабочей — никаких парадов или торжественных встреч не планируется. В Пекине подчеркнули, что это обычные регулярные контакты между Москвой и Пекином, поэтому публичных церемоний не состоится. Кремль пока официально не объявлял эту дату, но раскрыл повестку визита.