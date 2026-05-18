18 мая, 13:11

Ушаков: Москва и Пекин не дружат против кого-то, а работают ради мира

В преддверии визита Владимира Путина в Пекин Кремль сделал важное заявление о сути российско-китайских отношений. Помощник президента Юрий Ушаков на брифинге подчеркнул: дружба Москвы и Пекина не направлена против какой-либо третьей стороны.

«Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания», — сказал Ушаков.

Эти слова прозвучали в ответ на вопросы о том, можно ли рассматривать российско-китайское партнёрство как противовес западной гегемонии. По словам Ушакова, Москва и Пекин выстраивают свои отношения на принципах равенства, взаимной выгоды и уважения суверенитета.

Песков: РФ не будет соревноваться с США по составу делегации, которая посетит КНР

Представитель Кремля также отметил, что визит Путина будет носить не только политический, но и практический характер. В составе российской делегации — все профильные вице-премьеры и главы крупнейших компаний. Стороны намерены обсудить конкретные проекты в области энергетики, логистики и финансов. Визит Путина в Китай состоится 19-20 мая.

Дарья Денисова
