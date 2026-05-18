«Древняя раса»: Учёный раскрыл, кто изображён на фото из Тайваня с «богомолом-гуманоидом»

Фотография из Тайваня с загадочной фигурой, напоминающей существо с головой богомола, вновь привлекла внимание уфологов после того, как ФБР признала её подлинность. Радиофизик, кандидат технических наук и исследователь аномальных явлений Вячеслав Климов отметил в разговоре с Life.ru, что изображение действительно укладывается в популярный уфологический архетип инсектоидов.

Так в рассказах очевидцев часто описывают гуманоидных существ, внешне напоминающих богомолов. По словам эксперта, подобные образы обычно появляются в историях о контактах и так называемых абдукциях — предполагаемых похищениях людей пришельцами.

Что интересно, тело полупрозрачное, тёмное, то есть имеются проявленные признаки, как по ГОСТу, как призраки, привидения, полупрозрачные, с длинными тонкими конечностями. Это фото было сделано в 2011 году полицейским смотрителем. При этом, как он утверждает, сам он ничего при съёмках не видел. Этот эффект часто присутствует, когда снимают НЛО в небе или какой-то пейзаж, а НЛО проявляется потом на электронной матрице или, раньше, на плёнке фотоаппарата. Вячеслав Климов Радиофизик, учёный, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений

Эксперт обратил внимание, что снимок был сделан в высокогорной местности, где обычно бывает немного людей. На хребте заметна тёмная, вытянутая и относительно высокая фигура. По оценкам уфологов, подобные объекты в описаниях очевидцев могут достигать примерно 2,2–2,5 метра.

При этом Климов подчеркнул, что обычно в классических рассказах инсектоиды относятся к более древней расе, чем «серые» или чем мы — гуманоиды млекопитающего типа (пришельцы называют нас «человекоподобными»). В уфологической традиции такие существа чаще представлены как более насекомоподобные: с несколькими парами конечностей, крупными сетчатыми глазами, тонкими руками и ногами, иногда с антеннами. На тайваньском снимке, по словам исследователя, виден скорее гуманоидный силуэт с головой богомола, чем полноценное существо с шестью или восемью конечностями.

«Встречи с ними [инсектоидами], как правило, редкие, но очень яркие и пугающие для свидетелей. В общем, это фото классически вписывается в некий такой нарратив классического инсектоида, поэтому уфологи за это дело ухватились», — сказал специалист.

Напомним, Федеральное бюро расследований США признало подлинность снимка из Тайваня, после чего вокруг изображения начались новые обсуждения. Местные исследователи аномальных явлений называют объект возможным инопланетянином.