«Всё в музыканты не годитесь»: Захарова процитировала басню, критикуя ЕС за русофобию
Захарова словами из басни Крылова прокомментировала поиски переговорщика в ЕС
Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обсуждения в ЕС возможного переговорщика с Россией, припомнив басню Ивана Крылова «Квартет». Об этом она сообщила kp.ru.
Дипломат отреагировала на сообщения о том, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас якобы не сможет выполнять эту роль из-за антироссийской позиции.
«Дело не в конкретных фигурах. Если они опять хотят сыграть в «Квартет» Крылова, то и ответ им соответствующий: «А вы, недрузья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Европейский союз должен сосредоточиться на конкретных действиях: прекратить спонсирование терроризма, отказаться от русофобии и проявить реальную волю к миру. Пустая болтовня при этом за реальные шаги считаться не будет.
Ранее Кая Каллас почему-то решила, что она могла бы отлично проявить себя в роли представителя ЕС на будущих переговорах с Россией. Однако позже она пришла в себя и отказалась от этой идеи, поскольку является чересчур антироссийской чиновницей.
По данным Politico, есть три основных претендента на роль переговорщика между ЕС и Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.