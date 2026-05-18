Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обсуждения в ЕС возможного переговорщика с Россией, припомнив басню Ивана Крылова «Квартет». Об этом она сообщила kp.ru.

Дипломат отреагировала на сообщения о том, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас якобы не сможет выполнять эту роль из-за антироссийской позиции.

«Дело не в конкретных фигурах. Если они опять хотят сыграть в «Квартет» Крылова, то и ответ им соответствующий: «А вы, недрузья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Европейский союз должен сосредоточиться на конкретных действиях: прекратить спонсирование терроризма, отказаться от русофобии и проявить реальную волю к миру. Пустая болтовня при этом за реальные шаги считаться не будет.

Ранее Кая Каллас почему-то решила, что она могла бы отлично проявить себя в роли представителя ЕС на будущих переговорах с Россией. Однако позже она пришла в себя и отказалась от этой идеи, поскольку является чересчур антироссийской чиновницей.

По данным Politico, есть три основных претендента на роль переговорщика между ЕС и Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги