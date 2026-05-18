Второй этап RDS GP пройдёт 23–24 мая под Петербургом

Второй этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт 23–24 мая на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. После старта сезона в Москве пилоты RDS GP выйдут на «обратную» конфигурацию трассы, которую уже использовали в прошлом году.

Этот участок считается одним из самых быстрых в календаре. Здесь важны разгон, точная постановка машины и умение держать автомобиль на рельефе рядом с трибунами. Ошибки на «Игора Драйв» особенно заметны, поэтому этап может быстро изменить расклад в личном и командном зачётах.

Отдельной интригой станут заезды юниоров. Впервые в рамках уик-энда RDS GP на трассе появятся участники учебно-тренировочных сборов от 8 до 15 лет. Они пройдут теорию, учебные сессии и парные проезды по основной конфигурации.

Среди молодых пилотов заявлен 12-летний Арсений Цареградцев. В тот же уик-энд на «Игора Драйв» выступит его отец — действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев. Для серии это редкий случай, когда на одном этапе окажутся сразу два представителя одной гоночной семьи.

В числе фаворитов называют Аркадия Цареградцева и ирландца Томми Кайли. Они вышли в финал первого этапа сезона на Moscow Raceway, поэтому к петербургскому уик-энду подходят с сильными позициями. При этом у Цареградцева уже есть опыт успешных выступлений на этой конфигурации, а Кайли только предстоит познакомиться с трассой.

За высокие места также будут бороться пилоты Fresh Racing, Takayama Forward Auto, Lukoil Racing Drift Team и другие участники серии. Для петербургской Carville Racing этап станет домашним, а значит, команда будет выступать при особом внимании местной публики.

В субботу зрителей ждут тренировки, квалификация и автограф-сессия, а в воскресенье — парные заезды, парад пилотов, финальные дуэли и награждение. За этапом можно будет следить как с трибун, так и в трансляции RDS TV.