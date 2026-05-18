Оставили только «Любэ»: Нижегородским выпускникам запретили плясать вальс под русскую попсу

Нижегородские выпускники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что за несколько дней до последнего звонка им пришлось срочно переделывать подготовленные выступления. По словам ребят, администрация школы посмотрела номера и потребовала заменить постановки на варианты с «патриотическими песнями».

В обращении говорится, что у параллельного класса оставили только танец под песню «Любэ» «От Волги до Енисея». Авторы жалобы уточнили, что выбранные композиции были российскими, не принадлежали иноагентам, а одна песня звучала в мультфильме. Выпускники признались, что находятся в отчаянии, поскольку до экзаменов остаётся мало времени, а теперь им нужно заново готовить праздничную программу.

Мизулина заявила, что в последние дни получает много похожих сообщений. По её словам, в некоторых учебных заведениях под запрет попадает даже музыка без слов, а в одном случае не разрешили использовать шесть российских треков, включая композиции Сергея Лазарева и The Hatters.

«В другой школе под санкции попал популярный мэшап из тиктока — Golden Brown x Love story. Выпускникам в спешке приходится переделывать номера, которые репетировали ещё с осени, хотя на носу экзамены», — написала Мизулина.