Полиция Литвы вывезла боезаряд с места падения украинского дрона

Боезаряд обнаружили на месте падения украинского беспилотника в Литве. Инцидент произошёл в Утенском районе на востоке страны. О вывозе опасного предмета сообщил департамент полиции республики.

По данным ведомства, специалисты антитеррористического подразделения прибыли к месту падения аппарата и обследовали территорию. Беспилотник упал рядом с деревней Самане. В национальном центре Литвы по управлению кризисами заявили, что аппарат, предположительно, был запущен с украинской стороны. После падения дрон разбился в поле.

На фоне происшествия президент Литвы Гитанас Науседа вновь заявил о необходимости жёстко реагировать на подобные случаи. По его словам, республика считает недопустимым использование своего воздушного пространства любыми странами, участвующими в военных конфликтах. Литовский лидер также отметил, что иностранные беспилотники необходимо сбивать.

Ранее сообщалось, что литовские системы наблюдения пропустили беспилотник, который проник в воздушное пространство страны. Об этом сообщал министр обороны Робертас Каунас. По его словам, объединённую систему контроля воздушного пространства в Литве развернули около двух месяцев назад. В неё включили как новые радары, так и уже существующие средства обнаружения дронов. Каунас отмечал, что небольшие размеры беспилотников и низкая высота полёта осложняют их своевременное обнаружение.