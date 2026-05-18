Совладельца Смартбанка Александра Галкина заочно приговорили к 19 годам колонии

Савеловский суд столицы вынес заочный приговор совладельцу лишённого лицензии Смартбанка Александру Галкину. Бизнесмен приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные суда.

Галкин признан виновным в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере (статьи 210 и 193.1 УК РФ). Следствие установило, что фигурант вместе с сообщниками оказывал клиентам услуги по выводу денег из России на счета зарубежных банков, включая счета нерезидента — молдавского «Молдиндконбанка». Всего таким образом злоумышленникам удалось вывести за рубеж более 1,6 миллиарда рублей.

Вместе с Галкиным в преступное сообщество входили другой акционер Смартбанка Агустин Моралес-Эскомилье, владелец «Молдиндконбанка» Вячеслав Платон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Моралес-Эскомилье заключил досудебное соглашение и дал показания на подельников — в мае 2024 года Замоскворецкий суд приговорил его к 16 годам колонии и взыскал с него более 230 миллионов рублей в пользу потерпевших. Вячеслав Платон был заочно осуждён летом прошлого года на 24 года.

Владимир Плахотнюк был объявлен в розыск в России ещё в 2017 году. Позднее его экстрадировали из Греции в Молдавию, где в марте этого года суд в Кишинёве приговорил его к 19 годам тюремного заключения по делу о выводе 1 миллиарда долларов из банковской системы страны.

Ранее Life.ru писал, что сторона защиты Антона Астахова, сына известного адвоката и бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, подала апелляционную жалобу на решение суда о заключении её подзащитного под стражу. Согласно документам, в московский суд поступила жалоба на арест Астахова-младшего. Напомним, в середине апреля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что сына Павла Астахова поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.