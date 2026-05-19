«Шашлычники на час» в России за год подорожали вдвое

Почасовая работа шашлычника за год заметно подорожала: если летом 2025-го средняя ставка составляла около полутора тысяч рублей в час, то сейчас достигла двух-трёх тысяч. Простой выезд обычно обходится заказчикам минимум в десять тысяч, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Значительно выросла и цена на шашлык «под ключ», когда специалист сам закупает мясо, маринует его, привозит мангал и готовит. В прошлом году такая услуга стоила примерно 1,5 тысячи рублей с человека, а в нынешнем сезоне просят уже от трёх тысяч. Сами жарщики объясняют подорожание ростом цен на продукты и высоким спросом: у многих профессионалов выходные расписаны на недели вперёд.

Ранее Life.ru писал, что с приходом тепла в России распустились «шашлычные подснежники» — горожане, которые массово выбираются на пикники прямо во дворах многоэтажек. С мая под окнами жилых домов вырастают целые лагеря с мангалами, раскладными столиками и громкой музыкой. Люди собираются большими компаниями, а те, кому не хватает загородной романтики, ставят палатки и даже ночуют прямо на газонах. Соседи от таких тусовок, разумеется, не в восторге.