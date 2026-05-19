С Трампом такого не было: Во Франции назвали показательную деталь в отношении Си к Путину

Французский телеканал France 24 обратил внимание на разницу в том, как председатель КНР Си Цзиньпин публично обращался к президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу в ходе переговоров.

Журналисты напомнили, что во время прошлого визита Путина в Пекин китайский лидер встретил его подчёркнуто тепло и назвал «старым другом». С Трампом такого не было, обратили внимание в публикации.

«В адрес Трампа на минувшей неделе китайский лидер таких формулировок не использовал», — говорится в публикации.