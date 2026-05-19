С Трампом такого не было: Во Франции назвали показательную деталь в отношении Си к Путину
Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.
Французский телеканал France 24 обратил внимание на разницу в том, как председатель КНР Си Цзиньпин публично обращался к президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу в ходе переговоров.
Журналисты напомнили, что во время прошлого визита Путина в Пекин китайский лидер встретил его подчёркнуто тепло и назвал «старым другом». С Трампом такого не было, обратили внимание в публикации.
«В адрес Трампа на минувшей неделе китайский лидер таких формулировок не использовал», — говорится в публикации.
Напомним, что 13 мая американский президент Дональд Трамп приезжал в Пекин, чтобы провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем. Позже стало известно, что Си Цзиньпин также собирается поехать в США. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что этот визит состоится уже этой осенью.
