Из «Зенита» — на чемпионат мира: два игрока клуба сыграют за сборную Бразилии
Два футболиста «Зенита» вошли в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. В список команды попали защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике. Сантос привлёк особое внимание из-за российского паспорта. Гражданство РФ он получил осенью 2024 года, но на международном уровне продолжит выступать за Бразилию.
Reuters указывает Дугласа Сантоса среди защитников в заявке команды Карло Анчелотти. Луис Энрике включён в число нападающих, которые поедут на турнир вместе с Неймаром, Винисиусом Жуниором, Рафиньей и другими игроками.
Для Луиса Энрике этот чемпионат мира станет первым в карьере. CNN Brasil пишет, что игрок «Зенита» вошёл в окончательный список из 26 футболистов, объявленный Анчелотти на мероприятии CBF в Рио-де-Жанейро.
В нынешнем сезоне Сантос провёл за петербургский клуб 25 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. У Луиса Энрике — 34 встречи, шесть мячей и четыре ассиста.
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразилия сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией.
