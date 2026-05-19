Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 10:52

Из «Зенита» — на чемпионат мира: два игрока клуба сыграют за сборную Бразилии

Два футболиста «Зенита» попали в заявку Бразилии на ЧМ-2026

Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"

Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"

Два футболиста «Зенита» вошли в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. В список команды попали защитник Дуглас Сантос и полузащитник Луис Энрике. Сантос привлёк особое внимание из-за российского паспорта. Гражданство РФ он получил осенью 2024 года, но на международном уровне продолжит выступать за Бразилию.

«Вернули титул в наш город»: Семак высказался о рекордном чемпионстве «Зенита»
«Вернули титул в наш город»: Семак высказался о рекордном чемпионстве «Зенита»

Reuters указывает Дугласа Сантоса среди защитников в заявке команды Карло Анчелотти. Луис Энрике включён в число нападающих, которые поедут на турнир вместе с Неймаром, Винисиусом Жуниором, Рафиньей и другими игроками.

Для Луиса Энрике этот чемпионат мира станет первым в карьере. CNN Brasil пишет, что игрок «Зенита» вошёл в окончательный список из 26 футболистов, объявленный Анчелотти на мероприятии CBF в Рио-де-Жанейро.

Опубликован топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
Опубликован топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

В нынешнем сезоне Сантос провёл за петербургский клуб 25 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. У Луиса Энрике — 34 встречи, шесть мячей и четыре ассиста.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Бразилия сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Зенит
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar