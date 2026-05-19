На севшего на трон в Эрмитаже «императора» наложили запрет определённых действий
Обложка © Государственный Эрмитаж
В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения для мужчины, который возомнил себя императором и нагло уселся на трон в Георгиевском зале Эрмитажа. На него наложили запрет определённых действий, сообщает объединённая пресс-служба судов города. Сам подозреваемый считает, что просто похулиганил и не преследовал цель кого-либо обидеть.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Панфилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Панфилову избран запрет определённых действий по 16 июля», — сказано в тексте.
Кроме того, подозреваемому запрещено по ночам выходить за пределы места проживания, общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и Интернет. Суд учёл тот факт, что у Панфилова не было ранее судимостей, он воспитывает двоих детей и помогает деньгами родителям-пенсионерам.
Напомним, в Эрмитаже вооружённый ножом мужчина из Ленинградской области забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам музея. Директор музея Михаил Пиотровский назвал инцидент актом вандализма и предупредил об усилении мер безопасности из-за выходки «императора».
