«Пришёл, когда ребёнка из меня вытащили»: Федункив разнесла сторонников партнёрских родов

Актриса и юмористка Марина Федункив, родившая в 53 года, отрицательно высказалась о партнёрских родах. Она назвала «кринжем» присутствие мужа в такой деликатный момент и призналась, что не понимает женщин, соглашающихся на подобное. Мыслями она поделилась в шоу «Вопрос Ребром».

«Он у меня пришёл, когда уже ребёнка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. Мы [малыша] немножко даже помыли чуть-чуть. Его помыли, тогда папу позвали, чтобы он посмотрел», — рассказала Федункив.

Акриса назвала себя «древнеродящей». По её словам, на родах и без супруга хватало людей — было много врачей. Она уверена, что мужчина не полюбит женщину сильнее, если будет знать, как ей тяжело далось появление малыша на свет.