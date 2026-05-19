19 мая, 16:16

«Пришёл, когда ребёнка из меня вытащили»: Федункив разнесла сторонников партнёрских родов

Федункив выступила против присутствия мужчин на родах, назвав это «кринжем»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Актриса и юмористка Марина Федункив, родившая в 53 года, отрицательно высказалась о партнёрских родах. Она назвала «кринжем» присутствие мужа в такой деликатный момент и призналась, что не понимает женщин, соглашающихся на подобное. Мыслями она поделилась в шоу «Вопрос Ребром».

«Он у меня пришёл, когда уже ребёнка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. Мы [малыша] немножко даже помыли чуть-чуть. Его помыли, тогда папу позвали, чтобы он посмотрел», — рассказала Федункив.

Акриса назвала себя «древнеродящей». По её словам, на родах и без супруга хватало людей — было много врачей. Она уверена, что мужчина не полюбит женщину сильнее, если будет знать, как ей тяжело далось появление малыша на свет.

Родившая в 53 года Федункив рассказала о рисках ЭКО после диагноза Лерчек

Напомним, Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года, родив малыша самостоятельно. По словам юмористки, это стало для неё главным событием. Сына назвали Теодором. Муж актрисы — итальянский бизнесмен.

Татьяна Миссуми
